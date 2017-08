Jan Mulder vol lof over Antwerp: "Ge-wel-dig, met een trainer die zei 'We gaan ze tegen de wand nagelen'"

De Nederlandse analist sprak maandagavond in Extra Time mooie woorden over de nieuwkomer in de Jupiler Pro League. "Antwerp was ge-wel-dig. Dat was voetbal naar mijn hart. Alle complimenten aan de trainer."

"'We gaan ze tegen de wand nagelen', zei die. Elke andere trainer zou zeggen: 'We moeten onze plaats kennen. Rustig, met een controleur en nog een met een achteruitkijkspiegel voor zijn verdediging.'"

"Nooit negatieve tactiek"

En dus heeft Mulder een goede raad voor andere ploegen. "Dit is het bewijs: negatieve tactiek moet je nooit doen. Anderlecht werd alle initiatief ontnomen. Het punt was zwaar verdiend, vooral op basis van de eerste helft."