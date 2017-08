Degryse is scherp voor Belgische club: "Het is een schande"

Zo hoopt Standard zich onder leiding van kersvers trainer Sa Pinto te herpakken. Na twee magere jaren hopen De Rouches eindelijk weer te kunnen deelnemen aan play-off 1, zonder twijfel het grote doel van de club.

“Standard zijnde mag je geen drie jaar op rij play-off 1 missen”, aldus Marc Degryse in Sports Late Night. “Het is al twee keer op rij gebeurd en dat op zich is eigenlijk al een schande. Als de club voor de derde keer op rij naast een plek in play-off 1 grijpt, zullen de supporters dat niet aanvaarden.”

"Het is van moeten bij Standard" - Geert De Vlieger

“Het is van moeten bij Standard”, pikte gewezen doelman Geert De Vlieger in. “En ze moeten zelfs meer bereiken dan enkel en alleen een plaats bij de eerste zes.”