Marc Degryse onder de indruk van Belgisch talent: "Ik vond hem de beste"

“Ik vond hem de beste Mechelaar”, stak Degryse van wal in Sports Late Night. “Als 19-jarige jongen zo aan de competitie beginnen, dat is knap. Tegen Standard was Dossevi zijn rechtstreekse tegenstander, maar toch ging Cobbaut er verschillende keren over.”

“Bij het doelpunt van Mechelen haalde Cobbaut de achterlijn, behield hij het overzicht en leverde hij een perfecte voorzet af voor Drazic. De ideale start van de wedstrijd."

Probleem-Bjelica van de baan?

Volgens de analist beschikt KV Mechelen over een nieuwe troef in de defensie. "Voorts waren er nog vier fases waar Cobbaut bij betrokken was en bijna een doelpunt uit verder kwam. Volgens mij is het probleem-Bjelica bij Mechelen opgelost”, besloot Degryse met de knipoog.