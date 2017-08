Opmerkelijk: datingapp Tinder betaalt 13,5 miljoen euro per jaar aan Engelse topclub

Het gaat om Manchester United, één van de populairste voetbalclubs ter wereld. De Engelse recordkampioen is een wereldwijd merk en haalt jaarlijks enkele nieuwe sponsors binnen. Binnenkort gaat United dus ook samenwerken met Tinder.

Vanaf dit seizoen mogen de ploegen uit de Premier League een sponsor op de mouwen van hun shirts plaatsen. Verschillende topclubs maken daarom werk van een samenwerking met geïnteresseerde bedrijven.

13,5 miljoen euro per jaar

En zo komt het dat de datingapp Tinder vanaf volgend seizoen op de mouwen van The Red Devils prijkt. Best opmerkelijk, maar Manchester United kan er maar wel bij varen. Volgens The Daily Mail zal Tinder jaarlijks 13,5 miljoen euro neertellen voor de mouwsponsoring.

Die 13,5 miljoen euro is uiteindelijk maar klein bier in vergelijking met een andere sponsordeal van Manchester United. Zo betaalt Chevrolet – dat op de borst van de United-spelers prijkt – jaarlijks 56 miljoen euro aan de Engelse topclub.

Manchester City & Chelsea

Manchester United is niet de eerste – en wellicht ook niet de laatste – Premier Leagueclub die werkt maakt van een sponsor op de mouw. Zo hebben ook Chelsea en Manchester City al een soortgelijke deal. City krijgt op jaarbasis 11 miljoen euro van het bedrijf Nexen.