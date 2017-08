Smaakmaker Dortmund verliest zijn cool enÂ wil ploegmaat BÃ¼rki te lijf gaan op training (mÃ©t beelden!)

Ousmane Dembele, één van de smaakmakers van de club én op het verlanglijstje van FC Barcelona, kreeg het op training namelijk aan de stok met doelman Roman Bürki. De twee slingerden elkaar wat verwensingen naar het hoofd, en gelukkig bleef het daar bij.

Dembele wilde Bürki duidelijk te lijf gaan, maar Marc Bartra en enkele andere ploegmakkers konden de Franse international maar net op tijd tegenhouden. Aanleiding voor het opstootje, was een onzacht duel tussen beide heren.

Het voorval lijkt hard op het akkefietje tussen de Braziliaan Neymar en de Portugees Nelson Semedo, die het niet zo lang geleden tijdens een training van Barcelona met elkaar aan de stok kregen. Bekijk de beelden van de discussie op de training van Dortmund hieronder:

EUROSPORT:

During training today, Ousmane Dembélé had to be restrained by teammates after he got in a confrontation with goalkeeper Burki pic.twitter.com/WDKLLOzYgo