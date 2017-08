Overweegt Geert De Vlieger een job als trainer bij een club uit eerste klasse? De analist geeft zelf het antwoord

Wel, de kans is groot dat we De Vlieger niet meteen in het trainersvak zien stappen. “De Pro License heb ik bewust niet gedaan omdat ik uit de situatie wilde stappen waarop je op maandagochtend bij een club aankomt en er zondagavond pas weer weggaat, en in die tijd alleen maar met je club en je job bezig bent”, klinkt het in Sport/Voetbalmagazine.

De gewezen doelman beschikt momenteel niet over de motivatie om zich volledig over te geven aan een club, zo geeft hij eerlijk toe. “De drive om me meer dan honderd procent als trainer te geven heb ik op dit moment niet, en dan moet je dat niet doen”, besluit De Vlieger.