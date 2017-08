Op de 10 of toch maar op de vleugel? Leandro Trossard laat zich uit over experiment tegen Waasland-Beveren

Door de afwezigheid van Pozuelo posteerde Stuivenberg Trossard voor Berge en Malinovskyi. Wat vond Trossard er zelf van? "Ik probeer ook op de 10 de ruimte op te zoeken", legt hij uit. "De eerste helft was in het algemeen niet goed. Het liep echt niet voor ons."

"Ik probeer mijn ding te doen op de 10. Ik heb de voorbije twee jaar op de vleugel gespeeld en dat is een gewoonte geworden", aldus Trossard. "Omschakelen naar de 10 kan niet op één dag, maar het is niet dat ik daar niet graag speel."

Meer ruimte op de flank

Maar of we Trossard de komende wedstrijden nog in een centrale rol te zien zullen krijgen, weet hij zelf niet. "Geen idee, de coach heeft er nog niet met mij over gesproken. In de tweede helft had ik meer ruimte en dan liep het beter."