Renato Neto moet vrezen voor het einde van zijn carriÃ¨re

Neto sukkelt al geruime tijd met zijn rechterknie. De speler van AA Gent moet nog geen vijf maanden na een kijkoperatie aan de geteisterde knie opnieuw onder het mes. Nu is het de bedoeling om zijn knie te ontlasten door zijn been wat rechter te zetten. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

Door deze operatie komt Neto dit kalenderjaar niet meer in actie. De kans is zelfs groot dat zijn seizoen er nu al op zit. Volgens de krant wordt er zelfs rekening gehouden met een horrorscenario waarbij de carrière van de speler in gevaar komt, mocht de operatie van vandaag niet voor beterschap zorgen.