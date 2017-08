Gent-sterkhouder reageert op nieuwe tegenslag: "Ik kon maar aan 90% spelen"

Het is na de kijkoperatie van voor de play-offs van vorig seizoen de tweede knieoperatie in korte tijd voor de Braziliaan. "Na de vorige operatie en de bijbehorende revalidatie speelde ik nog een drietal wedstrijden in de play-offs van het seizoen 2016-2017", aldus Neto.

"Nadien begon ik aan de voorbereiding van het huidige seizoen. De voorbereiding verliep vrij goed maar desondanks had ik toch het gevoel dat ik slechts op 90 procent van mijn kunnen presteerde."

Belangrijke pion

Vandaar dus de nieuwe operatie. AA Gent wenst zijn speler veel succes. "We wensen onze Braziliaanse nummer 10 een voorspoedig herstel en een succesvolle revalidatie toe! Come back stronger Papi!"

Verder werden ook zijn verdiensten voor de club in de kijker geplaatst. "Vice-kapitein Neto is op dit moment, samen met kapitein Nana Asare, de enige nog bij KAA Gent spelende voetballer die er al bij was bij de opening van de Ghelamco Arena in juli 2013. Hij scoorde het tweede doelpunt in die eerste thuismatch en hij zette in de titelmatch tegen Standard op 21 mei 2015 een beslissende penalty om."