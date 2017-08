Dit zijn de vijf spelers waar wij dit seizoen in de Jupiler Pro League naar uitkijken

Yuya Kubo (AA Gent)

Yuyu Kubo groeide al uit tot de beste winteraankoop in de JPL. Zo gidste de Japanner de Buffalo's vorig seizoen richting play-off 1. Met zijn acties en doelgerichtheid zien we Kubo niet in het lijstje van geflopte Japanners in België opduiken, maar uitgroeien tot een van de attracties in ons land.

Alejandro Pozuelo (Genk)

De naam Pozuelo hoeft weinig verdere uitleg. Genk kon zijn ploeg bij elkaar houden, én de frivole Spanjaard laten bijtekenen. Met zijn assists is de spelmaker van goudwaarde voor de Limburgers. Een Pozuelo op zijn allerbeste niveau zal noodzakelijk zijn om de Genkse ambities waar te maken.

Nicolae Stanciu (Anderlecht)

Wordt dit het seizoen van de man van 10 miljoen? Na een moeilijk aanvangsjaar hopen de Anderlecht-fans dat de Roemeen eindelijk ontploft. Met zijn technische kwaliteiten en vista moet hij zeker op Belgisch niveau zijn stempel kunnen drukken.

Paul-José Mpoku (Standard)

Een pion waar we ook naar uitkijken is Mpoku, toe aan zijn derde passage bij Standard. En toch is de vleugelaanvaller nog steeds maar 25. De winger was voor zijn vertrek een gesel met zijn messcherpe vrijschoppen. Die zal de Belgische Congolees ook nu weer laten zien. De voormalige belofteninternational zit in de jaren van de waarheid.

Emmanuel Bonaventure Dennis (Club Brugge)

Dennis gaf zaterdag in Lokeren zijn visitekaartje af door twee keer te scoren. Een droomdebuut voor de 19-jarige zomeraankoop van Club Brugge. 'De nieuwe Izquierdo' wordt al gezegd, maar de aanvallende middenvelder is veel verrassender dan de Colombiaan. Naar onze mening heeft blauw-zwart met de Nigeriaan er een nieuwe publiekslieveling bij.