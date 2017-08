Onze prognose voor 1B: Tubeke moet alle zeilen bijzetten om het behoud te verzekeren

PROGNOSE

De competitie in de Proximus League kan duidelijk alle kanten op. Toch zetten we Tubeke op de laatste plaats. De ploegen zullen hoogstwaarschijnlijk aan elkaar gewaagd zijn, maar bij de Waals-Brabanders zagen we afgelopen zomer toch heel wat sterkhouders vertrekken.

OPVALLENDSTE TRANSFERS

Tubeke liet goalgetter Mamadou Diallo gaan, maar zag met Florent Stevance een andere sterke spits komen. Kan hij de zware taak op zich nemen om Tubeke van doelpunten te voorzien? In doel haalde het Théo Defourny binnen. De ex-doelman van onder andere Antwerp en Moeskroen moet de touwen zien schoon te houden.

STERKE PUNTEN

Een verplaatsing naar Tubeke, nooit geen makkelijke opdracht kregen we in het verleden veel te horen. De stevige manier van spelen is voor vele ploegen moeilijk te bekampen. Ook het veld liet de laatste jaren steeds te wensen over, zodat het vechtvoetbal van Tubeke nog meer tot zijn recht kwam. Voor mooi voetbal moeten we niet in het stade Leburton zijn.

VRAAGTEKENS

Bij Tubeke vertrok de hele centrale as. Doelman Beunardeau trok naar Metz. In de verdediger is Clément Fabre weg (OH Leuven) en centraal in het middenveld moet Tubeke verder zonder Mégan Laurent. Die trekt ook naar een reeksgenoot: Lierse. In aanvallend opzicht is Mamadou Diallo weg. De ondertussen 35-jarige spits trekt naar Union. Serieus wat werk dus voor coach Sadio Demba.