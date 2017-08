Onze prognose voor 1B: Roeselare zal knalseizoen niet kunnen herhalen

PROGNOSE

Het lijkt een zwaar en lastig seizoen te worden voor de West-Vlamingen. Beter doen dan vorig seizoen lijkt ons zo goed als onmogelijk, maar zeg nooit nooit in het voetbal.

Er vertrokken vooral enkele sterkhouders met onder anderen François Kompany, Samy Kehli en Kevin Kis. Benieuwd hoe de nieuwkomers hen gaan vervangen op Schiervelde.

OPVALLENDSTE TRANSFERS

Yves De Winter is een bekende naam tussen de palen. Met ploegen als Westerlo, AZ Alkmaar en Roda JC op zijn palmares heeft hij alvast ervaring genoeg. Hij moet de concurrentie aangaan met Biebauw en Van Cauwenberghe.

In de aanval rekent men vooral op nieuwkomer Fran Brodic. Hij scoorde afgelopen seizoen meer dan 30 doelpunten bij de beloften van Club Brugge. Met zijn 20-jarige leeftijd is de spits nog jong, maar een neus voor goals heeft hij alvast wel.

STERKE PUNTEN

Vorig seizoen had Roeselare een enorm sterk blok. Als coach Arnaud Mercier dat blok opnieuw snel kan vormen met alle nieuwkomers, dan zit er opnieuw een rustig seizoen aan te komen. De vraag blijft natuurlijk wel of zo’n huzarenstukje van vorige jaar opnieuw mogelijk is.

VRAAGTEKENS

Vorig seizoen kende Roeselare een fantastische start en pakte het ook meteen een ticket voor de finale. Nadien was het allemaal iets minder, maar het seizoen kon al niet meer stuk.

De vraag is of de ploeg van Arnauld Mercier dit kan evenaren. De kans lijkt ons klein. De competitie is er zeker niet zwakker op geworden met de komst van Westerlo en Beerschot Wilrijk.

​