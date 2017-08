Ervaren rot van Lokeren schrok zich een hoedje: "Een verrassing"

“Alles wat ook maar fout kon gaan, ging fout”, vertelde Maric na de wedstrijd. “Normaal gezien zijn we sterk op stilstaande fases, tegen Club Brugge slikten we al snel een doelpunt bij een corner. We kregen via Rassoul nog de kans op de 1-1, maar algemeen bekeken ontbrak het ons aan vechtlust en heel wat andere zaken.”

“We hadden een goed tactisch plan klaar, maar hebben dat nooit laten zien tijdens de wedstrijd. We kwamen zowat altijd en overal te laat. Het is ook voor mij een verrassing na onze goede voorbereiding. Maar het is misschien beter dat we dit nu meemaken. Nu zijn we meteen wakker”, besloot Maric.