Pozuelo eerlijk over het aanslepen van zijn contractverlenging: "Daarom twijfelde ik lang"

Pozuelo moest veel afwegen: de interesse, maar ook de gemoedstoestand van zijn vrouw, die niet echt kan aarden in België. "Het was voor mij niet makkelijk omdat ik wist dat verschillende clubs uit verscheidene grote landen interesse hadden. Dan moet je alle opties op een rijtje zetten", vertelt hij nu in HLN.

Espanyol en Betis wilden hem en Pozuelo zaaide zelf twijfel in interviews met de Spaanse pers. "Die Spaanse interesse charmeerde mij enorm en dat maakte de situatie nog ingewikkelder dan ze al was. Je afkomst vergeet je nooit en als er Spaanse clubs aankloppen, dan zullen mijn familie en ik altijd luisteren. Ik wil ook zeker ooit terugkeren naar de Primera División, vandaar dat ik lang getwijfeld heb."

Bij Genk ben ik opnieuw voetballer geworden

Maar het is niet dat hij Genk beu was. "Ik wil iets heel duidelijk stellen: ik heb nooit gezegd dat ik absoluut wilde vertrekken bij Racing Genk. Deze club heeft mij twee seizoenen geleden uit de anonimiteit gehaald, hier ben ik opnieuw voetballer geworden. De club had vanaf het begin duidelijk gemaakt dat het me absoluut niet wilde laten vertrekken en ik kon dat standpunt goed begrijpen."