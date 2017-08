Nog even wachten op de officiÃ«le bevestiging, maar Barcelona neemt al volop afscheid van Neymar

De voorbije dagen kwam het nieuws van de megatransfer steeds dichterbij. Woensdagochtend zette Leo Messi een filmpje online om afscheid te nemen van zijn ploegmakker en later werden in de hele stad alle posters naar beneden gehaald.

Neymar wordt met een transferbedrag van 222 miljoen euro de onbetwiste duurste speler in de geschiedenis van het voetbal. Om het helemaal af te maken zal de Braziliaan een netto jaarsalaris van ongeveer 30 miljoen euro verdienen.

📹 Poster of Neymar in new kit being removed. #FCBlive pic.twitter.com/IsznD5QQi4