Club Brugge, Gent en/of Oostende: wie van de drie overleeft in Europa?

Analist Tim Smolders maakte voor Voetbalkrant.com de balans op. "Het lijkt me logisch dat ze allemaal hadden verwacht om het beter te doen. Maar het zou nu wel typisch Belgisch zijn om dan het hoofd boven water te steken."

Ze staan er alledrie niet goed voor, hé - Tim Smolders

KV Oostende - Marseille

"Oostende heeft wel goed gepresteerd, maar als je met 4-2 verliest is de kans groot dat je niet doorgaat. Dat is met de kwaliteiten van Marseille nu ook wel ergens logisch."

De Versluys Arena is helemaal uitverkocht voor donderdag: gewoon een galamatch voor de supporters of mogen ze er écht nog in geloven?

"Ik denk dat het eerder een galamatch zal worden. Het is niet janneke en mieke waar je tegen speelt. Ze zullen alleen een kans hebben als Marseille hen onderschat, maar ze zullen wel bij de les blijven. Ze zijn ook gewaarschuwd. Nu weten ze waar de sterktes liggen."

Basaksehir - Club Brugge

In het Jan Breydelstadion zag het er lang goed uit... Tot op het uur. "Club Brugge zal het na die 3-3 zeker niet makkelijk hebben. Basaksehir is nu ook geen klein ploegje, als je ziet wie daar allemaal speelt. Die zijn zeker niet te onderschatten."

"Voor Club Brugge wordt het erg moeilijk. Ze hebben de laatste matchen - met uitzondering van dit weekend tegen Lokeren - veel tegendoelpunten geïncasseerd. En eens je in Turkije een doelpunt binnenkrijgt, is het einde verhaal", meent Smolders.

Rheindorf Altach - AA Gent

Gaat er überhaupt nog iemand door? "Goh, goeie vraag (denkt na). Ik denk dat Gent dan nog de beste kans maakt", denkt Smolders, die zelf nog een Buffalo geweest is. "Met straffe taal hebben ze in Gent hun ambities op tafel gelegd."