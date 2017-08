Mertens en co dompelen Bayern MÃ¼nchen helemaal kopje onder op eigen toernooi

Tegen Napoli werd het 0-2 door de goals van Koulibaly en Giaccherini. Dries Mertens stond in de basis en kreeg voor de rust een gigantische kans, maar kon één op één met doelman Fruchtl niet afwerken. Tien minuten voor tijd werd de Belg naar de kant gehaald.

Een dramatische voorbereiding voor Bayern, want het is al het vijfde verlies in de laatste zes matchen. Het verloor van Arsenal na strafschoppen en moest het daarna ook afleggen tegen AC Milan (0-4), Internazionale (0-2), Liverpool (0-3) en tenslotte Napoli. Enkel tegen Chelsea (2-3) konden de Duitsers een winst boeken.

Later op de avond komen er nog enkele Rode Duivels aan bod, want dan spelen Atlético Madrid en Liverpool de finale van de Audi Cup.