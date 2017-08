Chirurg Neto geeft update na de operatie: "Geen reden om dat aan te nemen"

De 25-jarige sterkhouder staat nog een tijdje aan de kant. Orthopedisch chirurg Professor Victor van het UZ Gent had zeer goed nieuws en bevestigde het volgende aan onze clubdokter professor Luc Vanden Bossche.

"Er is geen enkele reden om na de ingreep aan te nemen dat de carrière van Renato Neto in het gedrang zou komen. Ik kan bevestigen dat de operatie volledig geslaagd is", klinkt het.