VIDEO-ANALYSE: Antwerp miste zijn terugkeer naar eerste klasse niet: "Oulare is de perfecte spits"

door Diederik Geypen en Johan Walckiers

door

De terugkeer van Royal Antwerp FC in de Jupiler Pro League onder de loep

Foto: © photonews

Antwerp miste zijn terugkeer in de Jupiler Pro League niet. De Great Old hield op wilskracht en bijzonder veel overgave landskampioen Anderlecht in bedwang (0-0). De geweldige rood-witte aanhang deed de rest. De promovendus is nu al een aanwinst voor eerste klasse, zo stelden we vrijdag vast.