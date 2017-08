Dimitri De CondÃ© wil met Genk niet dezelfde fout van vorig seizoen maken: "Dat moeten we misschien niet meer doen"

De Limburgers zijn voor veel waarnemers een outsider voor de landstitel. Op voorwaarde dat de ploeg bij elkaar blijft. Vorig seizoen liet de club uit de mijnstad Wilfred Ndidi en Leon Bailey gaan tijdens de wintermercato. Enkele maanden later greep Genk naast play-off 1.

"Grote uitgaande transfers moeten we misschien niet meer in de winter doen", geeft sportief directeur Dimitri De Condé aan in Sport/Voetbalmagazine. "Toen Bailey in de laatste week van januari vertrok, was het niet evident om een vervanger te vinden. Maar soms gebeuren er waanzinnige dingen."

Echt pieken

"Als we ons werk deze zomer kunnen minimaliseren, zullen we volgende zomer veel werk hebben. Er zijn jongens die nu aanzienlijke aanbiedingen laten vallen. Op een bepaald moment gaan wij weer toegevingen moeten doen. Dat is alleen te mijden door dit seizoen écht te pieken."