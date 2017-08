Dries Mertens legt uit waarom hij na zijn knalseizoen met 28 competitiegoals een waanzinnig bod in de prullenmand gooide

De interesse uit China was namelijk concreet voor Mertens. "Ik kreeg een waanzinnig bod, maar ik heb het in de prullenmand gegooid", zegt de vleugelaanvaller in Sport/Voetbalmagazine.

"Slecht idee" vond iedereen

De spelvreugde bij Napoli en het goede leven in het Italiaanse zuiden gaven uiteindelijk de doorslag. "Natuurlijk heb ik getwijfeld. Als je zo'n bod voor je ogen ziet, ga je automatisch twijfelen. Dat zou iedereen ook in mijn plaats gedaan hebben", gaat de dertigjarige Mertens verder.

"Ik heb er met een aantal mensen over gesproken, maar iedereen vond het een slecht idee. Ze zagen allemaal hoeveel plezier ik bij Napoli heb als ik voetbal."