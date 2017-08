Gorius, nu bij OHL, reageert op de interesse van Charleroi, Westerlo en Moeskroen: "Welke deadline? Er was niet eens een voorstel"

"Met Charleroi was er geen enkel contact", zegt de Fransman in La Dernière Heure. "Met Westerlo wel, maar er volgde geen voorstel."

Nooit een aanbod

Moet Les Hurlus waren de gesprekken concreter. "Moeskroen belde me meerdere keren op. De sportief directeur, de trainer. Ik heb altijd geluisterd, maar er is mij nooit iets aangeboden", bevestigt Gorius.

"Ik las onder meer dat Moeskroen mij een deadline had opgelegd om een beslissing te nemen. Een keuze maken over een voorstel dat er niet is, dat gaat niet."