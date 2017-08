Het jaar van de waarheid voor Mechele: "Ja, ik probeer Engels en Denswil wat tips te geven"

Leko en Mechele werkten tijdens de tweede helft van vorig seizoen al samen bij STVV, waar de verdediger op uitleenbasis aan de slag was. Mechele maakte er kennis met de driemansverdediging van Leko en daar plukt hij nu de vruchten van.

De nul

“Ik ging er niet zomaar vanuit dat ik aan de wedstrijd zou beginnen”, vertelde Mechele na de partij in en tegen Lokeren. “Ik ben vooral blij dat we zelf vier doelpunten maakten én de nul konden houden. Dat was toch al eventjes geleden, hé.”

Met zijn ervaring in een driemansverdediging, kan Mechele nog belangrijk zijn voor blauw-zwart. “Het is belangrijk dat de volledige ploeg dat systeem onder knie heeft. Iedereen moet weten waar en wanneer hij moet vrijlopen en waar de ruimtes precies liggen", merkt de nuchtere verdediger op.

Tips voor Denswil en Engels

“We trainen er hard op. Of ik de andere jongens bijstuur? Ik probeer Stefano (Denswil, nvdr.) en Bjorn (Engels, nvdr.) wel wat tips te geven. Dat gaat dan over hoe je als verdediger moet opendraaien in dit specifieke systeem en wat de passlijnen zijn. De coach hamerde daar vorig seizoen al hard op, dus daar ben ik van op de hoogte.”

Voor Mechele is dit het seizoen van de waarheid, en dat zal de verdediger maar al te goed beseffen. Na een uitleenbeurt aan - met alle respect - een laagvlieger, wil de West-Vlaming zich weer tonen op het hoogste niveau. En het liefst van al bij 'zijn' Club Brugge, dat spreekt voor zich.

Op zich is de centrale verdediger niet meteen de grootste leider, maar het feit dat hij vertrouwen krijgt van een coach die in hem gelooft, kan het beste in het Brugse jeugdproduct naar boven halen. En zo kan Mechele 'zijn' Club Brugge zeer zeker nog diensten bewijzen. Iets om naar uit te kijken.