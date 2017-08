Debat van de week: mag iemand volgens u 222 miljoen waard zijn?

222 miljoen euro. Als alle mensen die dit artikel gaan lezen hun geld dat ze verdienen over hun hele leven bij elkaar leggen, gaan we er waarschijnlijk nog niet komen. Het is som die doet duizelen. We herinneren ons nog wat er in 2001 geschreven werd toen Zinedine Zidane voor iets meer dan 70 miljoen van Juventus naar Real Madrid verhuisde: "Het plafond is bijna bereikt."

16 jaar later moeten we concluderen dat het plafond nog heel wat hoger kon, als er al één is. Waar gaat dit naartoe? En meer, wat vindt u hiervan. Is er één man zoveel geld waard? Zo ja, waar ziet u dit eindigen? Of nee, dit zou nooit mogen gebeuren. Laat het ons weten in onderstaande poll. En in de reacties kan u ook uw mening kwijt...