Van Damme in belangstelling Antwerp, maar ook andere topclubs azen op zijn terugkeer: "Volgende dagen meer nieuws"

Van Damme denkt erover na. En niet enkel Antwerp is geïnteresseerd. Ook bij Anderlecht en Gent kunnen ze wel een robuuste, ervaren verdediger gebruiken. "Er zijn verschillende ploegen die weten in welke situatie ik zit", zei hij in een interview aan de Amerikaanse pers. "Ikzelf heb het goed in LA, maar als ik aan mijn kinderen denk, wil ik terugkeren", gaf hij toe.

LA Galaxy wil wel doorgaan met zijn sterkhouder, maar hijzelf begint het moeilijk te krijgen. "LA Galaxy heeft altijd begrip getoond, maar ik begin het moeilijker te krijgen in dit tweede jaar. Mijn kinderen zijn zes en zeven. En aan de telefoon laten ze me weten hoe erg ze me missen en nodig hebben."