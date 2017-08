Voormalige middenvelder Anderlecht en OHL probeert het nu in Nederland

Kindermans speelde in het verleden voor de jeugdploegen van Anderlecht, waar zijn vader Jean Hoofd Opleidingen is. Hij werd door hen twee keer uitgeleend aan de Nederlandse ploegen Telstar en RKC Waalwijk. Vorig seizoen kreeg hij een contract voor één seizoen bij OH Leuven, maar dat werd niet verlengd.

De 22-jarige veelzijdige middenvelder probeert nu een contract te versieren bij Dordrecht. De komende week is hij er op proef. Aangezien hij een vrije speler is, kunnen ze hem transfervrij overnemen.