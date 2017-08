Vandendriessche legt vinger op de wonde na rampzalige prestatie: "Tegen Marseille dubbel gemotiveerd, nu was dat niet het geval"

Hij moest op de rechtsachter Brecht Capon aflossen, maar had het de hele wedstrijd erg moeilijk om Fabrice Olinga af te stoppen. Van diezelfde dribbelkont kwam ook de assist voor het winnende doelpunt nadat Vandendriessche los voorbij gesneld werd.

"Het was niet de makkelijkste tegenstander, maar ik vond dat Moeskroen amper kansen creëerde. Jammer dat de enige kans van hen wel binnen ging", aldus Vandendriessche.

Op naar Marseille

"We speelden niet goed genoeg. We hadden het veel beter moeten doen, maar we waren niet efficiënt genoeg. Die Europese match tegen Marseille mag geen excuus zijn. We waren misschien moe, maar dit is nog maar het begin van het seizoen."

Marseille zat misschien wel in de hoofden. "Deze match zou altijd een moeilijke worden tussen die twee Europese wedstrijden. Tegen Marseille zal iedereen dubbel gemotiveerd zijn, dat was nu misschien niet het geval."