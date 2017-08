OFFICIEEL: KV Kortrijk doet straffe transfer: verdediger met CL- en internationale ervaring

De Kerels haalde Yvehen Makarenko, een Oekraïnse flankverdediger die al heel wat Champions League-ervaring heeft en ook al voor de Oekraïnse nationale ploeg speelde. Hij komt transfervrij over van Dinamo Kiev en tekende een contract voor één seizoen met optie op een tweede.

Yevhen debuteerde op 19-jarige leeftijd in de Oekraïense tweede klasse bij Dynamo Kiev 2. In twee seizoenen speelde hij daar 65 wedstrijden en scoorde hij 4 doelpunten. In 20013 erna kreeg hij zijn kans bij de hoofdmacht van Dynamo Kiev. In zijn eerste seizoen mocht hij meteen de beker in de lucht steken na 2-1 winst tegen Shakhtar Donetsk.

De 1m86 grote verdediger maakte dat seizoen ook zijn debuut in de Europa League. In de drie volgende seizoenen speelde Yevheni twee keer kampioen en won hij nog een tweede keer de beker in Oekraïne.