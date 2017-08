Open vizier en veel strijdlust bij KV Oostende: "Zondag hebben ze congé gepakt, nu moeten we absoluut eerst scoren"

Het moet dan ook met minstens twee doelpunten verschil winnen na de 4-2 nederlaag in het zuiden van Frankrijk. "Het wordt een open wedstrijd, met veel kansen. Het belangrijkste is als eerste scoren", aldus Yves Vanderhaeghe.

"Bovendien hebben we efficiëntie nodig." Het moet alleszins beter dan zondagavond tegen Moeskroen. "Ze hebben verlof gepakt vorige zondag, nu zullen ze klaar zijn."

Voor twijfel in de hoofden bij Marseille zorgen -Yves Vanderhaeghe

"Als we dat eerste doelpunt kunnen maken, krijgen we een boost en komt er twijfel in de hoofden bij Marseille. Eerst scoren, daarna is alles mogelijk."

Aan de overkant staan wel nog steeds heel wat grote namen. "Eens op het veld moet je het respect wegsmijten", was Vanderhaeghe duidelijk. Bekijk hieronder de reactie van Yves Vanderhaeghe. Opgelet, het laden van het filmpje kan enkele ogenblikken in beslag nemen.