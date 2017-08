Anderlecht geeft Dendoncker deadline en neemt opmerkelijke beslissing over Stanciu

Herman Van Holsbeeck had al duidelijk gemaakt dat op het einde van augustus er niemand meer mag vertrekken omdat het dan moeilijk wordt om een valabele vervanger aan te trekken. Dendoncker heeft nu een deadline gekregen: 15 augustus moet hij beslist hebben of hij vertrekt of niet.

Dendoncker staat nog steeds in de interesse van Atlético Madrid, Everton en Manchester United, met PSG heeft hij zelfs al gesproken. Met het oog op het WK moet Dendoncker afwegen waar hij het meeste kans zal maken om speelminuten te verzamelen. Zonder de Champions League met Anderlecht was hij waarschijnlijk al weg geweest.

Stanciu

Nicolae Stanciu wordt door de Roemeense pers dan weer naar de uitgang geschreven. Anderlecht zou nog een deel van zijn transferprijs willen recupereren omdat hij maar niet het gewenste niveau behaalt. Maar zo ver is het nog niet. Wel staat paars-wit open voor aanbiedingen als er iemand geïnteresseerd is.