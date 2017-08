Hoe is Dendoncker ooit duurder geworden dan Tielemans? Van 'je mag een tandje bijsteken' tot 35 miljoen waard

Wie had vijf jaar geleden gedacht dat de grootste clubs ter wereld aan de mouw van Dendoncker zouden trekken? Tielemans? Ja, die kon op zijn 17de zelfs al naar de wereldtop als hij geen andere carrièreplanning voor zichzelf had uitgestippeld. Op zijn 17de was Dendoncker nog een twijfelgeval dat eens mocht testen op stage.

Het was John van den Brom die de jonge middenvelder in 2012 mee nam naar Turkije, samen met Michaël Heylen die in die tijd zelfs op hetzelfde niveau geschat werd. Een paar jaar eerder, op zijn 15de, kreeg hij van toenmalig trainer Yannick Ferrera zelfs te horen dat hij een tandje mocht bijsteken. Dendoncker was er ondersteboven van.

Dendoncker kampte toen met heimwee, naar de stevige West-Vlaamse schoot waarin hij was opgegroeid. Maar binnen Anderlecht waren er genoeg die met hem kwamen praten. Jean Kindermans bijvoorbeeld, fan van het eerste uur. Hij geloofde toen al dat Dendoncker gemaakt was voor de eerste ploeg.

En hij liet ook geen gelegenheid voorbijgaan om dat te melden bij de bestuurstop. Kindermans heeft steeds gestreden voor Dendoncker. Op zijn 17de werd Dendoncker niet meteen basisspeler. Die jongen met die rare loopstijl - borst vooruit, hoofd hoog opgeheven - moest zich bewijzen, terwijl zijn maatje Tielemans al quasi onmisbaar was.

Dendoncker miste geen minuut vorig seizoen onder Weiler. Onmisbaar noem je zoiets.

Maar stilaan zagen zijn trainers ook wat hij in petto had... Dat hoogopgeheven hoofd, dat zag alles wat er rondom hem gebeurde. Het onlokte Mbaye Leye vorig seizoen de woorden: "Hij is de motor van Anderlecht, hij maakt iedereen rond hem beter."

Maar razendsnel is het nooit gegaan. Onder Besnik Hasi werd hij stilaan onmisbaar, maar andere spelers stonden toch nog steeds op het voorplan. Onder René Weiler miste hij vorig seizoen geen minuut. Die stilaan indrukwekkende borstkas herbergt immers een long of vier. "Hij kan vandaag diep gaan en morgen helemaal gerecupereerd zijn", meent de medische staf van Anderlecht.

Vista, loopvermogen, snelle recuperatie, spiermassa, ploegspeler, recuperateur,... ziedaar wat Dendoncker de duurste speler ooit van Anderlecht maakt. En wat hem qua carrière hetzelfde kan opleveren (of zelfs meer) dan Youri Tielemans.