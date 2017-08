OFFICIEEL: Antwerp haalt oude bekende terug

Stojanovic keerde terug naar Cyprus, maar moet daar niet hopen op veel speelkansen en neemt direct een vliegtuig retour. Promovendus Antwerp neemt hem over op uitleenbasis.

De 23-jarige Servische jeugdinternational speelde vorig seizoen ook al in België. Hij was een lichtpunt bij Excel Moeskroen met vier goals in 29 wedstrijden.