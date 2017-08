Coucke over de 'fabriek Oostende' en wat er met het binnengekomen geld gaat gebeuren

Oostende is één van de clubs met de grootste schuldenlast, maar Coucke staat daarvoor garant. Al wordt dat steeds minder en minder. "We hebben een fabriek gebouwd, die heeft geld gekost. 'KVO heeft grote schulden', klonk het, maar met deze spelersgroep en ons stadion hebben we prachtige activa opgebouwd", vertelt hij in HLN.

Oostende deed schitterende zaken op de transfermarkt. En dat geld blijft niet onaangeroerd. "Die activa, dat begint nu zijn vruchten af te werpen. Met meer abonnees, met Europees voetbal én met de verkoop van Dimata en Marusic."