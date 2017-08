Routinier Mo Messoudi klaar voor de intrede van Beerschot-Wilrijk op profniveau: "Dit wordt ons moeilijkste seizoen ooit"

De ervaren middenvelder is er vrijdag op het Kiel niet bij. In de laatste oefenwedstrijd tegen Jong Ajax liep hij een hamstringblessure op. "De wedstrijd komt voor mij net te vroeg, dat is zuur", vertelt Messoudi in gesprek met Voetbalkrant.com.

Ik voelde me klaar om te starten na een scherpe voorbereiding

Het gevoel bij Messoudi is dag en nacht verschil met een jaar geleden. "Voor de start van vorig seizoen had ik geen wedstrijdritme in de benen. Nu heb ik na januari nagenoeg alles gespeeld. Ik voelde me klaar om te starten na een scherpe voorbereiding."

Beerschot-Wilrijk klauterde met vier promoties op een rij in sneltempo uit de lagere regionen. De 1B-competitie is voor de Antwerpenaren een stevige test. "Dit wordt ons moeilijkste seizoen ooit", beseft Messoudi.

"Ik hoop dat de fans zich vanaf vrijdag volledig achter de ploeg zetten. En dat ze ons in de moeilijke momenten, die ongetwijfeld zullen volgen, erdoor sleuren. Op het Kiel kan de achterban mee voor het verschil zorgen, dat is een enorme troef. Zeker met onze strijdersploeg."

Niet bij de laatste vier eindigen is een realistisch doel

"Of de verwachtingen bij de supporters niet te hoog zullen liggen na vier opeenvolgende titels? Ik denk dat de meeste fans wel weten dat we niet per se kampioen moeten spelen", besluit Messoudi. "Niet bij de laatste vier eindigen is een realistisch doel."