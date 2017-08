Opnieuw tegenslag voor Karelis na extra ingreep

Er waren geen extra complicaties opgetreden, weet Het Nieuwsblad. De kruisband herstelt goed, maar de knie werd wel gekuist. Daardoor wordt zijn comeback waarschijnlijk een paar weken verlaat.

Voor Karelis toch wel een domper, want de Griekse spits is al maanden hard aan het werken om zijn terugkeer te mogen vieren. Beter nieuws is er over Uronen, die mag de trainingsintensiteit - wel nog individueel - opbouwen.