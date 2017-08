Nagenieten voor Nkaka: "Getoond dat het kleine Moeskroen niet zÃ³ klein is"

Veel mensen zagen ons al verliezen - Aristote Nkaka Deel deze quote:

Maar of het voor het hele seizoen is, is nog af te wachten. "Wanneer ik het team kan helpen, maakt het mij niet uit waar ik sta", haalde Nkaka een huizengrooot cliché boven. Ik voel me wel beter op het middenveld."

Moeskroen pakte een verrassende zege aan de kust. "Bij de opwarming waren we al erg gemotiveerd. We wilden ons niet belachelijk maken. Heel wat mensen zagen ons al verliezen op Oostende. Nu hebben we getoond dat het kleine Moeskroen niet zó klein is."