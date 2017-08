Expert over 'te dikke' Oulare: "Niet noodzakelijk, kijk naar rugbyspelers"

Van Den Bosch neemt jaarlijks de spelers van Anderlecht en KV Mechelen onder handen en zegt dat het BMI (vergelijking lengte-gewicht) niet doorslaggevend is in alle gevallen. "Je moet niet kijken naar het lichaamsgewicht, maar naar hoe het lichaam is opgebouwd."

"En daar is vooral het vetpercentage van belang. Bij de meeste topvoetballers schommelt dat rond de 10 procent. Maar er kan een grote variatie op zitten. Bij duursporters en atleten is dat minder het geval. Wielrenners zitten bijna altijd aan 6 of 7 procent, spurters aan 7 of 8 procent."