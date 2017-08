Standard leeft opnieuw: "De 'fighting spirit' is terug"

Sa profiteerde optimaal van een blunder van Seth De Witte, maar liet nog in de eerste helft na om de score te verdubbelen na geklungel van Rob Schoofs. "Het was een goede wedstrijd voor de fans", zei de Portugees. "Het was fifty-fifty voor beide teams, maar ik ben vooral niet tevreden over de prestatie van de scheidsrechter. Hij floot de kleine details altijd in ons nadeel."

"We hebben nog enkele goede kansen gecreëerd en hadden ook nog de mogelijkheid om een tweede keer te scoren. Dat gebeurde jammer genoeg niet. Maar de komende dagen en weken zal het alleen maar beter gaan."

Volgende week Genk

Ricardo Sa Pinto - tevens een landgenoot van Sa - bracht opnieuw vechtlust en strijd in de ploeg van de Luikenaars. "De 'fighting spirit' is terug", bevestigde de Standard-aanvaller. "Volgende week moeten we er alles aan doen om de match tegen Genk te winnen."