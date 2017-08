38 miljoen voor Dendoncker? "Dat is fair"

Dendoncker kan vertrekken en zou niet uit de toon vallen, denkt de voormalige patron van paars-wit. "Op basis van zijn wedstrijden tegen Manchester United bewees hij een hoger niveau aan te kunnen", zegt Zetterberg in HLN. "Hij doet me denken aan Lorenzo Staelens - iemand die niet opvalt, maar over een enorm volume beschikt."

De 22-jarige middenvelder wordt gelinkt aan elke grote competitie, maar wat zou nu het beste zijn? "In Parijs (PSG) ben je zeker dat je bij het beste team terechtkomt. Negen van de tien keer zal je de competitie winnen en ver geraken in de Champions League. Al is de Premier League misschien wel dé competitie voor hem - het fysieke spel is op Leanders lijf geschreven."

Belachelijk

Maar Anderlecht heeft een afschrikmiddel: zijn transferprijs. "De prijzen deze zomer zijn belachelijk. Zelfs voor de beste voetballer ter wereld is 222 miljoen buiten proportie. Maar als ze zo'n bedrag willen voor Neymar, vind ik 38 miljoen voor Dendoncker ook fair."