Vandenbempt vreest voor JPL-coach: "Hij staat heel hoog op mijn lijstje van coaches die snel ontslagen gaan worden, maar..."

De Waaslanders kenden een prima oefencampagne met zeges tegen onder meer Club Brugge en Zulte Waregem. Positieve signalen dus van het werk van nieuwbakken coach Philippe Clement.

Commentator Peter Vandenbempt had zijn twijfels over het vertrouwen dat Clement zou krijgen bij Waasland-Beveren, de jongste jaren een trainerskerkhof.

Man met een plan

"Philippe Clement staat heel hoog op mijn lijstje van coaches die snel ontslagen gaan worden", geeft Peter Vandenbempt aan in Sport/Voetbalmagazine. "Hij is een beginnende trainer en zit bij een club met een slechte reputatie."



"Maar misschien moet ik na afgelopen weekend toch mijn mening herzien. In zijn eerste wedstrijd heeft Clement punten gescoord. Een man met een plan."