Burenruzie in Brussel, Bico haalt uit: "Ze hebben ons materiaal vernield" vs "We hebben enkel hun vuiligheid opgeruimd"

RWDM riep zijn supporters op om het Edmond Machtensstadion te gaan opkuisen, maar Bico beweert nu dat zijn reclamepanelen vernield zijn en dat zijn club nog altijd hoofdhuurder is tot het gerechtelijk dispuut is opgelost.

Bij RWDM zijn ze zich echter van geen kwaad bewust. "We hebben enkel de vuiligheid van White Star opgeruimd", meldde manager Thierry Dailly aan Belga. "Dinsdag zijn we samen met de gemeente het volledige stadion gaan opkuisen. Het stadion was er verschrikkelijk aan toe. Er stonden nog vuilniszakken van de voorbije drie jaar en er lagen kapotte panelen. Er lagen planken, ijzeren staven, stenen en dergelijke meer. Zo konden we het seizoen niet beginnen."

Bico vindt het echter niet kunnen. "Dit is een ontoelaatbare daad waarvoor White Star nooit de toestemming heeft gegeven. White Star blijft de hoofdhuurder van het Edmond Machtensstadion tot er een gerechtelijke beslissing is gevallen in het dossier. RWDM heeft het recht niet om ons materiaal te beschadigen."