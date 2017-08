Sevilla wordt het niet voor Kara, maar net die club opent een andere deur

door Yannick Lambrecht

door

Sevilla wordt het niet voor Kara Mbodj, maar net die club opent een andere deur

Foto: © photonews

Het is nog steeds de vraag of Kara Mbodj op 1 september nog steeds een speler van Anderlecht is. Sevilla was naar verluidt heel dichtbij, maar dat sprong nog af. En toch kan de Spaanse topclub hem nog een mooie transfer bezorgen.