Spajic verzekert: "Ik vertrek niet" en "Wij zijn als broers, ik hoop dat hij blijft"

door Johan Walckiers

Uros Spajic maakt duidelijk dat hij absoluut niet zal vertrekken

Foto: © photonews

"Als ik wil, verkoop ik hem voor 10 miljoen aan de Premier League", zei Herman Van Holsbeeck vorige week nog over Uros Spajic. Om maar te zeggen hoe zijn status sinds zijn aankomst bij Anderlecht veranderd is. Maar een vertrek op het laatste moment zit er voor de Serviër niet in.