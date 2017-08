Vincent Kompany is boos op Adidas: "Verander het niet"

Kompany speelt sinds begin vorig seizoen met Adidas, daarvoor droeg hij het Amerikaanse merk New Balance, van wie hij het uithangbord was. Maar Kompany, al redelijk blessuregevoelig, wilde terug met de schoenen spelen waar hij zich het best in voelde.

Door de vele blessures koos hij voor de Ace en sindsdien is hij al een tijdje blessurevrij. Op Twitter liet hij nu weten dat hij niet blij is met de beslissing van Adidas. “Een vervelende situatie. Goede schoenen voor verdedigers worden gestopt door adidas. Verander een goed product niet. Blijf ze maken.”