Nog eens 0 op 18 in de CL of 18 op 18 in de EL? Dan maakt Club Brugge-CEO Vincent Mannaert een opvallende keuze

In VISTA kreeg Mannaert maandag het dilemma 'nog eens 0 op 18 in de CL of 18 op 18 in de EL' voorgeschoteld. De manager van Club koos verrassend genoeg voor de eerste optie.

"Geef mij maar Champions League dan. Of de centen dan toch zo belangrijk zijn? Ook het prestige. Het is de mondiale topcompetitie", aldus Mannaert.

De beste clubcompetitie ter wereld

Andere studiogast Marc Degryse reageerde verbaasd. "Ik zou toch liever 18 op 18 in de Europa League behalen."

"Het is de beste clubcompetitie ter wereld", verdedigde Mannaert zijn keuze. "Die ambitie moet je altijd hebben. Het was niet zo fijn vorig jaar, maar we verloren wel in de Champions League. Laten we afspreken dat, als we erin geraken, we die nul vanaf de eerste match wegvegen." (lacht)