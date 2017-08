Onze prognose voor 1B: DÃ© verrassing van play-off 2 nu in de play-downs?

PROGNOSE

Een herhaling van vorig seizoen kan zeker haalbaar zijn voor Union Sint Gillis. Knokken voor plaats vier zal opnieuw de doelstelling worden. Al vrezen we dat het misschien wel eens net niet kan worden en daarom komt Union volgens ons op plaats 5.

OPVALLENDSTE TRANSFERS

Het vertrek van Rajsel (foto boven) zal hoogstwaarschijnlijk de meeste sporen achter laten, maar hij was niet de enige sterkhouder die vertrok. Ook Mpati trok naar de Jupiler Pro League (Lokeren).

Er moest dus heel wat bij komen en dat gebeurde ook. Kudimbana (Antwerp), Diallo (Tubeke) en Kis (Roeselare) moeten de ploeg extra kwaliteit geven. Ook de komst van Serge Tabekou (foto onder) kan wel eens voor vuurwerk zorgen op de flank.

STERKE PUNTEN

Spelers met ervaring in de Proximus League zijn er in overvloed bij Union. Tijdens de transferperiode werd er vooral aangekocht bij de ploegen die afgelopen seizoen nog in dezelfde competitie speelden. Shoppen deed het bij Antwerp, OH Leuven, Roeselare, Tubeke,... Er wordt dan ook veel verwacht.

VRAAGTEKENS

Drie á vier sterkhouders zien vertrekken is voor geen enkele ploeg makkelijk. Rasjel, Mpati, Aguemon en Sadin waren absolute smaakmakers vorig seizoen. De nieuwkomers zijn echter geen onbekenden en zo ziet het er naar uit dat Union niet echt verzwakt is. De inkomende transfers mogen wat ons betreft zeker een succes genoemd worden.