Onze prognose voor 1B: Degradant Westerlo zal het niet onder de markt hebben

PROGNOSE

We verwachten een moeilijk seizoen voor Westerlo in de Proximus League. Het zal voor de nieuwkomer toch aanpassen worden in deze nieuwe competitieformule. Het niveau van de Proximus League gaat er de laatste jaren hard op vooruit en zo is het geen sinecure om als degradant uit de Jupiler Pro League meteen bovenaan mee te draaien.

OPVALLENDSTE TRANSFERS

Westerlo trok met Christophe Bertjens en Jens Naessens twee nieuwe aanvallers aan. Bertjens vorig seizoen nog goed voor heel wat doelpunten in de reeks zou wel eens een versterking kunnen zijn. Naessens kon de laatste seizoenen nooit echt zijn stempel drukken. Kan hij bij Westerlo opnieuw de draad oppikken?

STERKE PUNTEN

De kern zou sterk genoeg moeten zijn om zich te redden dit seizoen, maar gemakkelijk zal het alvast niet worden. Met Bertjens, Molenberghs en Corstjens zijn er alvast jongens aangetrokken die de Proximus League kennen.

VRAAGTEKENS

De degradant zag heel wat spelers vertrekken tijdens de zomer. Het nadeel van degraderen is dat vele spelers andere oorden opzoeken. Onder andere Acolatse, Visnakovs, Ganvoula en Apau vertrokken of keren terug na een uitleen periode. Ook de vriendschappelijke wedstrijden was niet altijd een succes. Zo werd er met 6-0 verloren van KV Mechelen en ook Oosterzonen won met 3-2.