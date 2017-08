Win je deel van â‚¬10,000 als Club Brugge zich kwalificeert

Hoe werkt het?

Om aanspraak te maken op deze aanbieding dien je als volgt te werk te gaan:

Schrijf je in voor de promotie. Plaats een pre-match weddenschap van minstens €5 op de Basaksehir - Club Brugge (minimum odds 1.40). Unibet verdeelt €10,000 in free bets als Club Brugge zich kwalificeert tegen Basaksehir.

Let op:

- Als Club Brugge zich op 2 augustus kwalificeert zal de vergoeding op donderdag 3 augustus omstreeks 19u00 gebeuren.

- Om in aanmerking te komen voor de promotie dien je op de terugwedstrijd van Club Brugge in de Champions League te wedden.

- Geannuleerde & Cashed in weddenschappen tellen niet mee voor deze promotie