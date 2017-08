Yves Leterme moeit zich in transfer Neymar: "Dat zullen we sowieso onderzoeken"

Als de cijfers worden ingediend, zal moeten blijken of de uitgaven voor Neymar opwegen tegen de inkomsten, zoals sponsoring, ticketverkoop,...Deel deze quote:

"Als de cijfers worden ingediend, zal moeten blijken of de uitgaven voor Neymar opwegen tegen de inkomsten, zoals sponsoring, ticketverkoop,... Vergeet ook niet dat PSG de voorbije maanden al heel wat zware contracten van de hand heeft gedaan. Daar komen er misschien nog bij. We moeten dus zien wat de balans is."

Maar 222 miljoen is veel op welk budget dan ook. En er wordt gewag gemaakt van vreemde constructies via Qatar. "Als ze opnieuw een onaanvaardbaar deficit oplopen, dan wordt er een dossier tegen hen geopend. Ik moet dan als investigator straffen voorstellen die kunnen gaan van schuldenbegeleiding tot een verbod om deel te nemen aan de Champions League of Europa League."