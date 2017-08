Vanderhaeghe heeft laconieke oplossing voor hattrickheld Germain: "Erbij gaan staan, dat kan helpen"

Vooral de Franse goaltjes dief Valere Germain moet in het oog gehouden worden. "We moeten zeker een nieuwe strategie voor Germain voorzien. Eigenlijk moeten ze er gewoon een beetje dichter bij staan. Dat hij niet alleen kan trappen in de zestien", aldus Vanderhaeghe.

Verder hoopt hij dat zijn spelers wat meer foutjes gaan uitlokken. "In zo'n wedstrijden is er altijd wat theater. We moeten kijken hoe we de kleine foutjes, die soms geen fouten zijn, aan onze kant kunnen krijgen."